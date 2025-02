Warnstreiks an Hamburger Flughafen angelaufen

Seit der Nachtschicht sind die Mitarbeiter:innen der Flughafen Hamburg GmbH zum Warnstreik aufgerufen. Foto: Bodo Marks/dpa

Mit Beginn der Nachtschicht am Flughafen Hamburg haben die Warnstreiks im öffentlichen Dienst begonnen. Sie sollen dort bis zum Ende der Spätschicht am Donnerstag dauern, wie es in einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi heißt. Sie hat auch Beschäftigte von Krankenhäusern, Kitas, der Stadtreinigung, Energieversorgern und Theatern zum Warnstreik aufgefordert. Anlass sind die laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen.

In Hamburg rechnet Verdi mit mehr als 4.000 Beschäftigten, die sich an den Arbeitsniederlegungen beteiligen. Am Vormittag (nach 10:30 Uhr) soll ein Demonstrationszug durch die Innenstadt führen. In Kiel (Schleswig-Holstein) erwartet die Gewerkschaft Hunderte Teilnehmer:innen zu einer Versammlung im Stadtteil Damperhof. Weitere Warnstreik-Aktionen sind unter anderem in Lübeck und Flensburg geplant.

Die bundesweiten Tarifverhandlungen sollen am Montag und Dienstag in Potsdam fortgesetzt werden. Die erste Runde war ohne Ergebnis vertagt worden. Verdi und Beamtenbund fordern unter anderem acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat als bislang.

SAT.1 REGIONAL/dpa