Warnstreik: Post-Beschäftigte in Niedersachsen, Bremen und Hamburg legen Arbeit nieder

Im Tarifkonflikt haben Beschäftigte der Post am Donnerstagmorgen an verschiedenen Standorten bundesweit ihre Arbeit niedergelegt – auch in Niedersachsen, Bremen und Hamburg folgten Verdi-Mitglieder dem Aufruf zum Warnstreik der Dienstleistungsgewerkschaft. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 140.000 Tarifbeschäftigten der Deutschen Post AG.

Bei der Post gärt es. Viele Mitarbeiter sehen ihre Leistung auch in der Corona-Krise nicht hinreichend anerkannt. In Goslar, Clausthal-Zellerfeld, Osterode, Anderten und im südlichen Hannover sind am Donnerstag Beschäftigte in weitere Warnstreiks getreten. Verzögerungen bei der Zustellung von Briefen und Paketen könnten die Folge sein. „Es ist jetzt angelaufen“, hieß es am Morgen aus der Gewerkschaft. Mindestens 1.400 Mitarbeiter sollten sich beteiligen und im Tagesverlauf in zwei Wellen die Arbeit niederlegen. Die Post bestätigte die Ankündigung der Protestaktionen, konnte aber zunächst keine Angaben zu den Auswirkungen machen. Verdi zufolge fiel beispielsweise die Frühschicht im großen Paketzentrum in Anderten aus. Auch mehrere Zustell-Stützpunkte seien betroffen.

„Wir haben hier während der Corona-Pandemie Erhebliches geleistet und die Post AG will nur die Gewinne einstreichen“, wird eine Vertrauensfrau der Post in einer Verdi-Mitteilung zitiert. Ein Gewerkschafter in Niedersachsen meinte: „Es gibt bisher viel zu wenig Wertschätzung für das, was die Kollegen geschafft haben.“

Auch die Beschäftigten des Briefzentrums in Hamburg-Altona wurden erneut zu gezielten Warnstreiks aufgerufen. Damit könnten nach Verdi-Angaben in Hamburg bis zu 16.000 Pakete nicht zugestellt werden, wie die Gewerkschaft am Donnerstag mitteilte. Davon seien rund 400.000 Haushalte und Firmenkunden betroffen. Die Beschäftigten sollten ab 7:30 Uhr ihre Arbeit niederlegen.

Verdi fordert eine lineare Erhöhung der Löhne und Gehälter um 5,5 Prozent sowie weitere Verbesserungen. „In zwei Verhandlungsrunden hat die DP AG bislang kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt. Und das, obwohl die DP AG nach eigenen Angaben trotz Corona-Krise ihren Gewinn im Bereich Post und Paket um knapp 50 Prozent steigern konnte – dank der Postbeschäftigten. Es ist mehr als fair, dass die Beschäftigten, die zu diesem Gewinn beigetragen haben, ihren Anteil erhalten“, sagte Verdi-Fachbereichsleiter Lars-Uwe Rieck laut Mitteilung dazu. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 21./22. September in Kassel vorgesehen.

mit dpa