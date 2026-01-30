Warnstreik im ÖPNV: Am Montag Ausfälle von Bussen und Straßenbahnen in Bremen

30. Januar 2026
Bei der Bremer Straßenbahn-AG (BSAG) ruft Verdi am Montag zum Warnstreik. (Archivfoto) Julian Stratenschulte/dpa

Bus- und Straßenbahnkund:innen in Bremen müssen sich am kommenden Montag auf Ausfälle einrichten. Die Gewerkschaft Verdi ruft bei der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) zum Warnstreik auf, wie die Gewerkschaft mitteilte. Es sei davon auszugehen, dass der Verkehr dann zum Erliegen komme. 

Mit dem Ausstand will die Gewerkschaft im Tarifkonflikt um den kommunalen Nahverkehr den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Aktion ist Teil bundesweiter Arbeitsniederlegungen in mehreren Bundesländern. Niedersachsen ist nach Angaben von Verdi zunächst nicht betroffen. Für die etwa 5.000 Beschäftigten in Niedersachsen gelte noch die Friedenspflicht.

Hintergrund sind Verhandlungen über neue Manteltarifverträge für die kommunalen Nahverkehrsbetriebe in diesem Frühjahr in allen Bundesländern. In den Verhandlungen fordert Verdi insbesondere deutlich bessere Arbeitsbedingungen, etwa durch Verkürzung der Wochenarbeitszeit und der Schichtzeiten, längere Ruhezeiten, aber auch durch höhere Zuschläge für Arbeit in der Nacht und am Wochenende.

Zuletzt hatte es im vergangenen Frühjahr Warnstreiks im Nahverkehr in Niedersachsen und Bremen gegeben. Die Bremer Straßenbahn-AG hatte dabei wiederholt alle Fahrten abgesagt und Busse und Bahnen in den Depots gelassen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video02:59 Min.

Verkehrsrecht auf dem Prüfstand: Expert:innen beraten in Goslar

29.01.2026 17:20 Uhr

Beim Deutschen Verkehrsgerichtstag in Goslar (Niedersachsen) treffen sich aktuell rund 2.000 Expert:innen, um darüber zu beraten, welche Verkehrsregeln angepasst werden sollten. Noch bis Freitag befassen sich die...

Video01:37 Min.

550 Millionen Euro für den Verkehr: Schleswig-Holstein will Tempo machen

29.01.2026 16:45 Uhr

Schleswig-Holstein kann in den kommenden Jahren mit 550 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes für den Verkehrsbereich planen. Das Geld ist für Straßen, Schienen, Häfen und...

Video02:42 Min.

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies stellt sich Fragen der Abgeordneten

29.01.2026 16:36 Uhr

Im Niedersächsischen Landtag stand am Donnerstag die Befragung des Ministerpräsidenten auf der Tagesordnung. Dabei konnten alle Abgeordneten Olaf Lies (SPD) wieder direkt Fragen zu Themen stellen, die...

Video02:32 Min.

Massive Mehrkosten: Sanierung der Kieler Universität vorerst gestoppt

29.01.2026 16:29 Uhr

An der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel verzögert sich die Sanierung der Fakultätenblöcke wegen erheblicher Mehrkosten von mehr als 50 Prozent. Die Bauarbeiten vor Ort sind deshalb derzeit gestoppt....

Ostseefischerei im Sinkflug: Zahl der Betriebe schrumpft weiter trotz Hilfen

29.01.2026 09:24 Uhr

Die prekären Bedingungen für die Fischerei an der deutschen Ostseeküste lässt die Zunft weiter schrumpfen. Nach jüngsten Zahlen der entsprechenden Landesbehörden waren in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Ende...

Video03:24 Min.

Zeichen gegen Antisemitismus in Hamburg: 300 Menschen gedenken der Opfer des NS-Regimes

28.01.2026 17:45 Uhr

Ein Lichtermeer an einem Ort, der in Hamburg oft als nicht verheilte Wunde bezeichnet wird. Auf dem Joseph-Carlebach-Platz, wo früher die Bornplatzsynagoge stand, von den Nazis zerstört,...

Zur Startseite