Warnstreik im Norden: IG Metall ruft zehntausende Beschäftigte zum Streik auf

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall für Mittwoch im Norden erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Betroffen seien Betriebe in allen norddeutschen Bundesländern. Die Gewerkschaft plane an ihrem „Küstenaktionstag“ in 13 Städten Demonstrationszüge und Kundgebungen.

Die größten Aktionen mit jeweils drei Demonstrationszügen seien in Bremen und Hamburg geplant. In Bremen werde um 11.00 Uhr als Redner das geschäftsführende Vorstandsmitglied der IG Metall, Hans-Jürgen Urban, erwartet, in Hamburg trete ebenfalls um 11.00 Uhr der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, vor die Metaller.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen an einem Warnstreik teil. Henning Kaiser/dpa/Symbolbild

In Schleswig-Holstein seien Proteste in Flensburg, Itzehoe, Kiel, Lübeck und Rendsburg geplant. In Mecklenburg-Vorpommern gebe es in Rostock eine zentrale Kundgebung, in Niedersachsen sind Aktionen in Cuxhaven, Emden, Nordenham, Papenburg und Rastede angekündigt. Zum Warnstreik aufgerufen seien Zehntausende Beschäftigte.

8 Prozent mehr Gehalt für 130.000 Beschäftigte

Die IG Metall Küste verhandelt für die 130.000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordwestniedersachsen und Schleswig-Holstein. Bereits am vergangenen Freitag hatten einen Tag nach der erfolglosen vierten Tarifrunde bei einem neuerlichen Warnstreik mehr als 6.300 Beschäftigte die Arbeit niedergelegt.

Die IG Metall verlangt für die bundesweit rund 3,9 Millionen Beschäftigten acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber:innen hatten in den bislang regional geführten Verhandlungen jeweils Einmalzahlungen von 3.000 Euro und zudem bei einer Laufzeit von 30 Monaten eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten.

Nun setzt die IG Metall auf einen Pilotabschluss im Südwesten. Der Bundesvorstand der Gewerkschaft hatte am Montagabend grünes Licht für einen Einigungsversuch im Bezirk Baden-Württemberg gegeben. Die Verhandlungen sollen in fünfter Runde am Donnerstag in Ludwigsburg beginnen.

Mit dpa