Warnstreik: Busse und Bahnen in Braunschweig stehen still

Im Rahmen der bundesweiten Streiks der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes stehen am Dienstag und Mittwoch in Braunschweig Busse und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs still. Das teilte ein Sprecher der Braunschweiger Verkehrs-GmbH am Dienstagmorgen mit. Nur Schulbusse, die direkt zu den Grundschulen fahren, sollen trotz des Streiks normal unterwegs sein. Am Mittwoch sollen dann auch Verkehrsbetriebe in Hannover, Goslar und Wolfsburg bestreikt werden.

Auch viele Kliniken in Niedersachsen werden heute bestreikt.

Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite bietet bislang 5 Prozent mehr Geld in zwei Schritten und Einmalzahlungen von insgesamt 2500 Euro. Die dritte Verhandlungsrunde ist vom 27. bis 29. März in Potsdam verabredet.

Mit dpa