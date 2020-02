Warnstreik: Busse in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster stehen bis Freitag still

Wegen eines Warnstreiks stehen am Dienstag seit Betriebsbeginn in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster die Stadtbusse still. Die Busse seien in allen vier kreisfreien Städten am Morgen in den Depots geblieben, sagte der Verhandlungsführer der Gewerkschaft Verdi, Karl-Heinz Pliete, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Der Warnstreik soll in allen vier Städten bis zum Betriebsende am Freitag andauern. Zu dem dreitägigen Protest sind rund 1.500 Beschäftigte aufgerufen.

Tarifverhandlungen Grund für Streik

Hintergrund des Warnstreiks sind die Tarifverhandlungen um die Löhne und Gehälter der Beschäftigten. Verdi verlangt eine Erhöhung um 2,06 Euro pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von zwölf Monaten bekommen. Die Arbeitgeber lehnen die Forderung als überzogen ab. Sie haben eine dreijährige Laufzeit angeboten mit drei Erhöhungsstufen: 110 Euro für 2020, 2,8 Prozent für 2021 und 2,3 Prozent für 2021.

Seit Mitte Januar hatte es Warnstreiks unter anderem in Lübeck, Kiel, Neumünster und Flensburg sowie mehreren Kreisen gegeben. Am Freitag waren die Verhandlungen der Tarifpartner für den öffentlichen Busverkehr erneut ohne Einigung abgebrochen worden. Die Gespräche sollen am Donnerstag fortgesetzt werden. Im Bereich des privaten Busverkehrs wollten beide Seiten noch am Dienstag die Verhandlungen in Kiel wieder aufnehmen.

dpa