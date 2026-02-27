Warnstreik bei Stadtbussen in Schleswig-Holstein hat begonnen

27. Februar 2026
Am Freitag bleiben die Busse in den kreisfreien Städten im Depot. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Die Stadtbusse in Kiel, Lübeck, Neumünster und Flensburg stehen seit dem Freitagmorgen still. Grund ist ein eintägiger Warnstreik im Tarifkonflikt der kommunalen Busunternehmen in Schleswig-Holstein. Da auch die dritte Verhandlungsrunde ohne Ergebnis blieb, rief die Gewerkschaft Verdi die Busfahrer:innen in den vier kreisfreien Städten erneut zum Streik auf. Seit Dienstbeginn, so Verdi-Nord-Verhandlungsführer Sascha Bähring, „steht alles“.

Betroffen sind die KVG in Kiel, die Stadtwerke Lübeck Mobil, der SWN Stadtverkehr in Neumünster und Aktiv Bus in Flensburg. Pendler:innen müssen mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Erst ab Samstagmorgen fahren die Busse wieder planmäßig.

Obwohl die Arbeitgeber ein Angebot vorlegten, endete auch die zweite Verhandlungsrunde ohne Abschluss. Am Sonntag, dem 1. März, sollen die Gespräche fortgesetzt werden. „Die Arbeitgeber haben dann erneut die Chance, gute Angebote zu machen“, sagte Bähring der Deutschen Presse-Agentur. Er hoffe auf eine Einigung.

Die Gewerkschaft fordert für die rund 1.500 betroffenen Busfahrer:innen in Schleswig-Holstein vor allem bessere Arbeitsbedingungen: kürzere Wochen- und Schichtzeiten, längere Ruhepausen sowie höhere Zuschläge für Nacht- und Wochenendarbeit.

SAT.1 REGIONAL/dpa

