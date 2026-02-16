Warnstreik bei Busunternehmen VHH am Mittwoch

16. Februar 2026
Ein 24-Stunden-Warnstreik wird für Ausfälle bei den Buslinien der VHH sorgen. Foto: Christian Charisius/dpa

Fahrgäste der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) müssen sich am Mittwoch alternative Möglichkeiten suchen, um an ihre Ziele zu gelangen. Im Tarifkonflikt bei dem Busunternehmen hat die Gewerkschaft Verdi zu einem Warnstreik aufgerufen, wie Verdi und VHH mitteilten. 

Zwischen Mittwoch 3:00 Uhr und Donnerstag 3:00 Uhr kann es den Angaben zufolge zu Einschränkungen und Ausfällen auf zahlreichen Linien kommen, vor allem im Hamburger Osten sowie in den schleswig-holsteinischen Kreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn.

35-Stunden-Woche und Urlaubsgeld gefordert

Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine 35-Stunden-Woche und Urlaubsgeld in Höhe eines halben Monatslohns für die Mitarbeiter:innen. Die Verhandlungen gehen am 26. Februar weiter. 

Die VHH haben nach eigenen Angaben rund 3.000 Mitarbeiter:innen, etwa 800 Busse und bezeichnen sich als das drittgrößte kommunale Busunternehmen Deutschlands. Die VHH sind zu knapp 95 Prozent im Besitz der Stadt Hamburg, den Rest halten die Landkreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg über eine Beteiligungsgesellschaft.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video01:45 Min.

Kaimauersanierung kostet Stadt Hamburg über 20 Millionen Euro

16.02.2026 15:48 Uhr

Die Kehrwiederspitze am Fuße der Elbphilharmonie in Hamburg ist eine der Hauptattraktionen in der Speicherstadt. Über 100 Jahre sind die Kaimauern alt und bisher wurden sie immer...

Video01:47 Min.

Angriffe auf kritische Infrastruktur: Hamburger CDU legt Konzept für Zivilschutz vor

16.02.2026 15:43 Uhr

Was passiert in Hamburg, wenn etwa ein Cyberangriff die kritische Infrastruktur lahmlegt, der Strom nicht mehr fließt, der Mobilfunk aussetzt und die Wasserversorgung nicht funktioniert? Die CDU...

Video04:20 Min.

Pariser Flair beim Opernball 2026 in Hannover

13.02.2026 18:10 Uhr

Bis zu 4.000 Gäste werden am heutigen Freitag und morgigen Samstag beim Opernball 2026 in Hannover (Niedersachsen) erwartet. Unter dem Motto „PADAM!“, inspiriert von Édith Piafs legendärem Chanson,...

Video02:34 Min.

Schaffermahlzeit 2026 in Bremen: Traditionsessen mit Größen aus Politik und Wirtschaft

13.02.2026 16:48 Uhr

Wenn in Bremen jeweils 100 Kapitäne, Schaffer aus der Kaufmannschaft und Größen aus Politik und Wirtschaft zusammenkommen, dann ist zum Schaffermahl geladen worden. Zum 482. Mal findet...

Video00:51 Sek.

Sicherheitsgipfel der Bahn: Niedersachsen bereit für Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter

13.02.2026 16:45 Uhr

Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter will die Deutsche Bahn einen Aktionsplan für mehr Sicherheit auf der Schiene umsetzen. Konkrete Maßnahmen wurden am Freitag bei einem...

Video00:41 Sek.

Integration durch Ausbildung verbessern: Schleswig-Holstein startet neue Kampagne

12.02.2026 17:54 Uhr

Die Landesregierung Schleswig-Holsteins will Integration durch Ausbildung verbessern. Dazu startet sie die Kampagne „Dein Weg. Deine Chance.“ Landesweit wirbt das Bildungsministerium für die duale Ausbildung. Ziel ist...

Zur Startseite