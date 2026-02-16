Warnstreik bei Busunternehmen VHH am Mittwoch

Ein 24-Stunden-Warnstreik wird für Ausfälle bei den Buslinien der VHH sorgen. Foto: Christian Charisius/dpa



Fahrgäste der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) müssen sich am Mittwoch alternative Möglichkeiten suchen, um an ihre Ziele zu gelangen. Im Tarifkonflikt bei dem Busunternehmen hat die Gewerkschaft Verdi zu einem Warnstreik aufgerufen, wie Verdi und VHH mitteilten.

Zwischen Mittwoch 3:00 Uhr und Donnerstag 3:00 Uhr kann es den Angaben zufolge zu Einschränkungen und Ausfällen auf zahlreichen Linien kommen, vor allem im Hamburger Osten sowie in den schleswig-holsteinischen Kreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn.

35-Stunden-Woche und Urlaubsgeld gefordert

Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine 35-Stunden-Woche und Urlaubsgeld in Höhe eines halben Monatslohns für die Mitarbeiter:innen. Die Verhandlungen gehen am 26. Februar weiter.

Die VHH haben nach eigenen Angaben rund 3.000 Mitarbeiter:innen, etwa 800 Busse und bezeichnen sich als das drittgrößte kommunale Busunternehmen Deutschlands. Die VHH sind zu knapp 95 Prozent im Besitz der Stadt Hamburg, den Rest halten die Landkreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg über eine Beteiligungsgesellschaft.

SAT.1 REGIONAL/dpa