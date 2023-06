Waldbrand in Mielkendorf: Nachlöscharbeiten dauern an

Foto: Carsten Rehder, KFV Rendsburg-Eckernförde

Bei einem Waldbrand bei Mielkendorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein) dauern die Nachlöscharbeiten am Mittwochmorgen noch an. Laut Polizei sind die Einsatzkräfte derzeit damit beschäftigt, neue Glutnester zu finden und zu löschen.

In dem Wald war am Dienstag aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr stand eine Fläche von rund 800 Quadratmetern in Flammen. Rund 400 Einsatzkräfte von Feuerwehr und DRK waren an dem Löscheinsatz beteiligt. Das Wasser für die Löscharbeiten musste über lange Strecken herangeschafft werden, zeitweise fuhren Tankschlöschfahrzeuge im Pendelbetrieb Wasser zur Einsatzstelle, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit.

Verletzt wurde bei dem Brand nach aktuellem Stand niemand. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht bekannt.

Mit dpa/ots