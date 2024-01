VW integriert „ChatGPT“ in aktuelle Fahrzeuge

Der Automobilhersteller Volkswagen mit Sitz in Wolfsburg (Niedersachsen) integriert den populären Chatbot ChatGPT in seine Fahrzeuge. Die Software, die Sätze auf dem sprachlichen Niveau eines Menschen bilden kann, werde innerhalb des hauseigenen Sprachassistenten IDA verfügbar sein, kündigte der Autobauer am Montag auf der Technik-Messe CES an. Auf der Innovationsshow in Las Vegas wird es erste Fahrzeuge mit der Funktion zu sehen geben.

