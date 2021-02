Im Kieler Landtag ging es am Freitag um die aktuelle Corona-Lage. Die SPD wollte von Ministerpräsident Daniel Günther wissen, mit welcher Haltung und welchen Vorstellungen er am nächsten Mittwoch in die Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Merkel gehen wird. Öffnungen oder nicht, was wird möglich sein in Schleswig Holstein?

In seiner Rede kündigte Günther eine Öffnungsperspektive für den Einzelhandel an – bei einer 7-Tage-Inzidenz von unter 50. Mit Blick auf den 8. März könne der Einzelhandel zumindest für den Bereich „Click & Meet“ wieder öffnen. Beim sogenannten „Click & Meet“ wird für einen Einkauf in einem ansonsten geschlossenen Geschäft ein Termin vereinbart. Lockerungen könnte es ab dem 8. März auch für die Fünft- und Sechstklässler:innen geben. Vorausgesetzt die Inzidenz liege unter 50, sei auf jeden Fall ein Wechselunterricht möglich.