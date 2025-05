Von Zug erfasst: Mann stirbt auf Bahnübergang in Rieste

Einsatzkräfte arbeiten an einem stark beschädigten Auto neben einem Bahndamm auf dem ein Regionalzug steht. Zu einem schweren Unfall ist es an einem unbeschrankten Bahnübergang in Rieste im Landkreis Osnabrück gekommen. Foto: dpa

Ein Autofahrer ist auf einem unbeschrankten Bahnübergang in Rieste im Landkreis Osnabrück (Niedersachsen) ums Leben gekommen. Warum er trotz eines herannahenden Zuges am Mittwochnachmittag über die Gleise fahren wollte, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Der 82-Jährige wurde von der Bahn erfasst und in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Er zog sich bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu und kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Dort starb er später. Die knapp 50 Fahrgäste im Zug blieben unversehrt. Für sie wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Die Zugstrecke Bramsche – Neuenkirchen – Oldenburg war nach dem Unfall zunächst mehrere Stunden gesperrt. Am Abend wurde sie wieder freigegeben.

SAT.1 REGIONAL/dpa