Von Lkw erfasst? Radfahrer im Braker Hafengebiet tödlich verletzt

Ein Fahrradfahrer ist im Hafengebiet von Brake im Landkreis Wesermarsch (Niedersachsen) tödlich verletzt worden. Es bestehe der Verdacht, dass der 63-Jährige von einem Lkw erfasst worden sei, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge hatte den Mann am Montagmorgen lebensgefährlich verletzt gefunden, in der Nähe lag das Fahrrad. Eine Notärztin konnte wenig später nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Spuren wiesen darauf hin, dass der 63-Jährige auf seinem Fahrrad von einem Lkw erfasst wurde. Bei der Suche nach der oder dem Verursacher:in überprüften Polizeikräfte auch den Sattelzug eines 41-Jährigen. Er bestritt eine Unfallbeteiligung. An seinem Fahrzeug wurden jedoch Spuren eines möglichen Zusammenstoßes festgestellt. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Die Polizei sucht nach Zeug:innen

Als Unfallzeitpunkt kommt der Zeitraum zwischen 06:25 und 06:32 Uhr am Montagmorgen in Betracht. Wer in diesem Zeitraum das Hafengelände, insbesondere im Bereich des nördlichen Tores in der Nordstraße, befahren hat, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen. Es ist nicht auszuschließen, dass die/der Fahrende den Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht bemerkt hat. Auch Personen, die im angegebenen Zeitraum und kurz danach auf der Nordstraße oder der nahen Raiffeisenstraße unterwegs waren, werden um Kontaktaufnahme gebeten.

SAT.1 REGIONAL/dpa/Polizeiinspektion Delmenhorst