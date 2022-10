Von Auto überrollt: 5-Jähriger auf Parkplatz im Landkreis Stade schwer verletzt

Beim Einparken auf einem Parkplatz im Landkreis Stade (Niedersachsen) hat eine Autofahrerin einen fünf Jahre alten Jungen erfasst und schwer verletzt.

Parkplatz Steinkirchen. Foto: Polizeiinspektion Stade

Die 68-jährige Fahrerin habe am Donnerstag in Steinkirchen zunächst einige Fußgänger passieren lassen und beim Anfahren offenbar das Kind übersehen, teilte die Polizei am Abend mit. „Durch Schreie aufmerksam gemacht, stoppte die Frau ihr Auto und stellte fest, dass der Junge unter ihrem Fahrzeug lag.“

Ersthelfer hoben demnach das Auto an und befreiten den Jungen, der wenig später in ein Krankenhaus kam. Die Fahrerin erlitt laut Polizei einen Schock. Zwei Notfallseelsorger hätten die Familien des Kindes und Zeugen betreut. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Mit dpa