Vogelgrippe: Mehr als 37.000 Puten in Garrel und Bösel getötet

In den Gemeinden Garrel und Bösel müssen wegen eines Ausbruchs der hochansteckenden Geflügelpest mehr als 37.000 Puten getötet werden. Wie der Landkreis Cloppenburg am Donnerstag mitteilte, wurde bereits am Mittwochabend in Garrel ein Bestand mit 22.800 Tieren getötet. Am Freitag sollen in Bösel 14.700 Puten tierschutzgerecht getötet werden. In den Beständen war der Erreger H5N8 festgestellt worden.

Insgesamt ist die Tierseuche damit in 40 Betrieben in ganz Niedersachsen ausgebrochen, allein 30 davon befinden sich im Landkreis Cloppenburg. 454.700 Puten, Hähnchen und Enten mussten getötet werden. Um die Ställe herum wurden Sperr- und Beobachtungszonen eingerichtet.

dpa