Vogelgrippe in Niedersachsen: 18.000 Puten müssen getötet werden – großflächige Schutzmaßnahmen

06. November 2025

Nach dem Bekanntwerden eines weiteren Vogelgrippe-Falls im Landkreis Diepholz (Niedersachsen) nahe der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen sollen rund 18.000 Puten getötet werden. Das solle noch am Donnerstag in dem Betrieb in der Samtgemeinde Lemförde geschehen, sagte eine Sprecherin des Landkreises. Sowohl eine Schutzzone mit einem Radius von drei Kilometern als auch eine zehn Kilometer umfassende Überwachungszone um den Ausbruchsort seien festgelegt worden.

Puten im Stall eines Mastbetriebs. Foto: dpa

Restriktionszonen in mehreren Kreisen

Davon betroffen seien Lemförde sowie Teile der Samtgemeinde Rehden und der Stadt Diepholz, teilte der Landkreis mit. Außerdem seien der nordrhein-westfälische Kreis Minden-Lübbecke sowie die Landkreise Osnabrück und Vechta wegen der Einrichtung sogenannter Restriktionszonen beeinflusst.

In den einzelnen Zonen gelte ein Ein- und Ausfuhrverbot von Vögeln, frischem Fleisch von Geflügel und Federwild sowie Eiern. In der Schutz- und Überwachungszone gelte eine Aufstallungspflicht für Geflügelhalter. Ferner hat der Landkreis Diepholz eine kreisweite Stallpflicht für Geflügelhaltungen mit mehr als 50 Tieren erlassen.

682.000 Tiere verendet oder getötet

Zuvor hatte das niedersächsische Landwirtschaftsministerium bekanntgegeben, dass seit Anfang Oktober 32 Ausbrüche in Geflügelbetrieben registriert wurden. Insgesamt sind rund 682.000 Tiere verendet oder getötet worden. Betroffen sind demnach neun Landkreise, besonders stark der Landkreis Cloppenburg mit neun Fällen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Stahlgipfel im Kanzleramt: Bundesregierung sucht Rettungsplan für kriselnde Schlüsselindustrie

06.11.2025 09:17 Uhr

Die deutsche Stahlindustrie ist in Bedrängnis – ein „Stahlgipfel“ im Kanzleramt soll helfen: Was kann die Politik tun, damit die Unternehmen auch in Zukunft in Deutschland mit...

Video02:22 Min.

Immer mehr E-Autos in Schleswig-Holstein – ADAC kritisiert Lade-Preise

05.11.2025 16:56 Uhr

Immer mehr Menschen haben ein E-Auto – auch in Schleswig-Holstein. Laut ADAC wächst auch die Anzahl der öffentlichen Ladepunkte kontinuierlich. Jedoch wird kritisiert, dass das Laden zu...

Video01:36 Min.

Arbeitsmarkt: Ausbildungsplätze in Hamburg endlich wieder gut besetzt

05.11.2025 16:51 Uhr

Anders, als in den vergangenen Jahren, sieht es mit der Besetzung von Stellen auf dem Hamburger Ausbildungsmarkt recht gut aus. Die Agentur für Arbeit ist zufrieden –...

Video00:44 Sek.

Vergewaltigungsvideos: Besitz und Weitergabe soll strafbar werden

05.11.2025 16:18 Uhr

Das niedersächsische Justizministerium setzt sich dafür ein, dass auch der Besitz und die Weitergabe von Vergewaltigungsvideos künftig strafbar ist. In Niedersachsen war im vergangenen Jahr der Fall...

Video02:37 Min.

Reaktionen auf Kabinettsumbildung in Schleswig-Holstein

05.11.2025 15:38 Uhr

Magdalena Finke und Cornelia Schmachtenberg übernehmen das Innen- und das Landwirtschaftsministerium in Schleswig-Holstein. Die bisherige Innenministerin Sütterlin-Waack und Agrarminister Schwarz gehen in den Ruhestand. Wer sind „die...

Video01:52 Min.

Aktionsmonat: Hamburgs öffentliche Unternehmen geben Blick hinter die Kulissen

05.11.2025 15:28 Uhr

In Hamburg arbeiten über 75.000 Menschen für die Stadt – und es werden mehr gebraucht. Die Hansestadt ist an fast 400 Unternehmen beteiligt, von der Hochbahn, über...

Zur Startseite