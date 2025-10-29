Vogelgrippe: Bereits mehr als 118.000 tote Tiere in Niedersachsen

29. Oktober 2025

Die Geflügelpest hat in Niedersachsen bereits Zehntausende Tiere das Leben gekostet. Wie das Agrarministerium in Hannover auf Anfrage mitteilte, wurden bis Dienstagnachmittag rund 118.500 wegen der Vogelgrippe getötete und verendete Tiere amtlich bestätigt.

Zahlreiche Tiere sind auch in diesem Jahr bereits der Vogelgrippe zum Opfer gefallen. Ebrahim Noroozi/AP/dpa

Betroffen ist demnach insbesondere der Landkreis Cloppenburg mit rund 70.400 Puten und 5.300 Enten. Im Landkreis Vechta wurden 41.500 getötete oder verendete Puten gemeldet, im Landkreis Diepholz 1.300 Junghennen. Hinzu kommen 14 tote Tiere aus der Kleinstgeflügelhaltung im Heidekreis.

Stallpflicht in sechs Landkreisen angeordnet

Tierhaltende bekommen eine gesetzlich geregelte Entschädigung, wenn ihre Tiere auf behördliche Anordnung hin getötet werden oder sie nach Anordnung der Tötung verenden. Der Höchstbetrag dafür liegt bei Geflügel derzeit bei 50 Euro pro Tier – der Bund plant eine Anhebung auf bis zu 110 Euro pro Tier. Die Entschädigung bezahlt zur Hälfte das Land, die andere Hälfte trägt die Niedersächsische Tierseuchenkasse.

Niedersachsens Agrarministerin Miriam Staudte (Grüne) informiert heute Vormittag in Hannover über die aktuelle Lage zur Ausbreitung der Vogelgrippe. Sechs Landkreise – Cloppenburg, Emsland, Diepholz, Gifhorn, Oldenburg und Vechta – haben bereits eine Stallpflicht für Geflügel angeordnet. Wie viele Betriebe mit wie vielen Tieren davon betroffen sind, konnte das Agrarministerium nicht sagen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Aktualisiert
Video00:44 Sek.

Tote im Kreis Steinburg – Polizei nimmt 20-Jährigen in Itzehoe fest

28.10.2025 09:07 Uhr

Nachdem am Montagnachmittag eine 65-Jährige tot in ihrer Wohnung in Besdorf bei Itzehoe (Schleswig-Holstein) gefunden wurde, sitzt ein tatverdächtiger Angehöriger der Frau inzwischen in Untersuchungshaft. Der 20-jährige...

Messerangriff auf 17-Jährigen in Braunschweig – Not-OP

28.10.2025 08:57 Uhr

Ein 17-Jähriger ist an einer Straßenbahn-Haltestelle in Braunschweig (Niedersachsen) mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei junge Männer in der Nacht zum...

Geflügelpest in Putenmastbetrieb in Vechta – 14.600 Tiere betroffen

26.10.2025 21:50 Uhr

In einem Putenmastbetrieb in Vechta (Niedersachsen) ist die hochansteckenden Geflügelpest ausgebrochen. Rund 14.600 Puten müssen getötet werden, wie der Landkreis mitteilte. Einige Tiere hatten am Freitag Symptome...

Video02:34 Min.

Unfall mit drei Toten: Auto stürzt bei Braunschweig in Mittellandkanal

26.10.2025 21:30 Uhr

Am Samstag ist es bei Braunschweig (Niedersachsen) zu einem Autounfall gekommen, bei dem drei Menschen starben. Ein Pkw war nach einem Zusammenstoß von einer Brücke in den...

Tödlicher Messerangriff in Bremen – Ex-Partner festgenommen

24.10.2025 19:37 Uhr

Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 30-Jährige in Bremen hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Der Ex-Lebensgefährte der Frau solle noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden,...

Tödliche Schüsse in Hannover: Haftbefehl für Hamburger

24.10.2025 18:08 Uhr

Nach tödlichen Schüssen in Hannover (Niedersachsen) ist gegen einen 27-Jährigen aus Hamburg Haftbefehl erlassen worden. Das teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover auf Anfrage mit.  Der Tatverdächtige...

Zur Startseite