Vier verletzte Polizisten bei Verkehrsunfall in Hamburg

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg sind am Dienstagnachmittag mehrere Polizisten verletzt worden. Ein Auto ist im Straßenverkehr auf einen stehenden Polizeitransporter aufgefahren, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die vier Einsatzkräfte in dem Transporter wurden dabei verletzt und seien daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sie hätten aber am selben Tag wieder entlassen werden können, so die Polizei. Diese ermittelte noch den genauen Unfallhergang. Zuvor hatte die Hamburger Morgenpost berichtet.

SAT.1 REGIONAL/dpa