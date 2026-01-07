Vier Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus in Springe

07. Januar 2026

In einem Mehrfamilienhaus in der Fünfhausenstraße in Springe bei Hannover (Niedersachsen) ist in der Nacht ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde das Feuer am späten Dienstagabend gegen 23:32 Uhr gemeldet. In dem Gebäude, in dem 29 Menschen wohnen, brannte es im Treppenhaus.

Alle Bewohner:innen wurden vorsorglich aus dem Haus gebracht. Vier Menschen erlitten leichte Verletzungen durch Rauchgase und wurden medizinisch versorgt. Gegen 1 Uhr war der Brand gelöscht.

Bewohner:innen vorerst untergebracht

Ein Teil der Bewohner:innen kann vorerst nicht in das Gebäude zurückkehren und wird nach Angaben der Feuerwehr von der Stadt vorübergehend anderweitig untergebracht. Die Ursache des Feuers ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Bahn, Schulen, Müll: Wintereinbruch sorgt für zahlreiche Ausfälle in Niedersachsen

07.01.2026 09:29 Uhr

Der Wintereinbruch sorgt in Niedersachsen für Behinderungen und Ausfälle. Es gab Unfälle und Einschränkungen im Bahnverkehr. Teilweise bleibt Müll liegen und Unterricht fällt aus. Beeinträchtigungen bei der...

Video02:23 Min.

Großbrand in Wäscherei der Diakonie in Sorsum

06.01.2026 17:16 Uhr

Die Feuerwehr in Hildesheim (Niedersachsen) kommt seit Montagabend nicht zur Ruhe. In einer Wäscherei war ein Brand ausgebrochen – 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Auch am Dienstag...

Video01:45 Min.

Stromausfall in Berlin: THW Niedersachsen unterstützt in der Hauptstadt

06.01.2026 17:02 Uhr

Nach dem Brandanschlag auf die Stromversorgung in Berlin sitzen dort weiterhin zehntausende Menschen im Dunkeln. Seit Dienstagmorgen gilt in den Stadtteilen im Berliner Südwesten der Ausnahmezustand. Nun...

Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Unfall in Hannover

06.01.2026 13:47 Uhr

Bei einem Unfall auf dem Westschnellweg in Hannover (Niedersachsen) ist ein 37 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Eine 29-jährige Frau und ein weiterer Mann, dessen Alter...

Streiks bei Straßenmeistereien im Norden – Bürger zum Schneeschippen aufgerufen

06.01.2026 09:03 Uhr

Hamburgs Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne) hat die Bürger:innen zum Schneeschippen aufgerufen. Es habe so viel geschneit wie seit 15 Jahren nicht mehr. „Aber so schön der Schnee...

Video02:26 Min.

Nachbarin mit Messer getötet: Prozess gegen 31-Jährigen in Hannover

05.01.2026 16:11 Uhr

Eine 26-jährige Frau wurde im vergangenen Juli von ihrem Nachbarn an ihrer Eingangstür angegriffen und mit einem Messer so schwer verletzt, dass sie starb. Am heutigen Montag...

Zur Startseite