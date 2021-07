Ein vier Jahre altes Kind ist am Sonntagabend im Hamburger Stadtteil Groß Borstel aus einem Badezimmerfenster und vier Meter in die Tiefe gestürzt. Das Kind erlitt keine schweren Verletzungen, wurde aber zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Demnach kletterte es im Badezimmer auf die Heizung und fiel anschließend durch das geöffnete Fenster. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

dpa