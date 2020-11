Vier Autos sind am späten Sonntagabend im Hamburger Stadtteil Hamm durch Feuer zerstört worden. Die Fahrzeuge waren aus zunächst ungeklärter Ursache in der Wendenstraße in Brand geraten, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Die am Straßenrand abgestellten Autos brannten beim Eintreffen der Feuerwehr jeweils im Frontbereich. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen löschen. An den Autos entstand Totalschaden. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Mit dpa