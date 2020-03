Viele Hausärzte überfordert: Hat Niedersachsen das Corona-Virus im Griff?

Leichte Entspannung in Niedersachsen: Dem Patienten, der sich in der Region Hannover mit dem Corona-Virus infiziert hat, geht es gut. In seinem Umfeld sei es zu keinen weiteren Infektionen gekommen.

Doch die Lage bleibt angespannt. Offenbar weigern sich immer mehr niedersächsische Ärzte mögliche Corona-Patienten zu untersuchen. Grund: Den Ärzten gehen sowohl Schutzmasken als auch Schutzkleidung aus. Beides ist aber dringend nötig, um möglicherweise betroffene Patienten zu untersuchen und Abstriche zu machen.

Hat Niedersachsen die Lage im Griff?

Gesundheitsministerin Carola Reimann trifft sich heute mit Vertretern der Kassenärztlichen Vereinigung. SAT.1 REGIONAL ist bei dem Treffen dabei. Mehr dazu heute um 17:30 Uhr bei uns in der Sendung und hier auf sat1regional.de

Region Hannover und Landesgesundheitsamt informieren über Bürgertelefone

Die Ausbreitung des Corona-Virus verunsichert viele Menschen in Niedersachsen. In Hannover wurden deshalb Bürgertelefone für weitere Informationen eingerichtet.