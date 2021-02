Video von SAT.1-Star Marlene Lufen zu fatalen „Nebenwirkungen“ des Lockdowns geht viral

„Ich hab das Gefühl, dass wir in zwei, drei Jahren zurückgucken auf diese Zeit, und dass wir denken, wir haben es falsch gemacht, dass dieser Lockdown das Falscheste ist, was wir hätten machen können. Zumindest über so einen langen Zeitraum“, sagt SAT.1 Moderatorin Marlene Lufen in einem Video auf Instagram, das seit Sonntag online ist und bereits über sechs Millionen Mal aufgerufen wurde.

Die 50-jährige Moderatorin, unter anderem bekannt aus dem SAT.1 Frühstücksfernsehen, vergleicht den Lockdown mit einer Medizin, dessen Nebenwirkungen fataler sind, als die Wirkung selbst und geht dabei auf Kinder ein, die bei suchtkranken Eltern leben, auf depressive Menschen, auf Opfer häuslicher Gewalt, auf Magersüchtige und viele mehr. „Menschen, die auch zu uns gehören“, wie die Journalistin im Video sagt. Dabei nennt sie auch konkrete Fakten, die sie nach eigenen Angaben selbst recherchiert hat.

Das emotionale Video, das knapp 14 Minuten dauert, endet mit den Worten „Jedes Mal, wenn in den Nachrichten einer sagt, „wir müssen nochmal die Zähne zusammenbeißen, dann ist es auch durchgestanden mit der Pandemie“, hat irgendein Kind zu Hause die Faust im Gesicht, wird irgendeine Frau geschlagen, überlegt ein Jugendlicher in psychischer Not, ob er sich von der Brücke stürzt.“

Viele Promis, auch aus Norddeutschland, bedanken sich in den Kommentaren für dieses Video und geben Marlene Lufen Zuspruch, darunter Bettina Zimmermann, Sylvie Meis, Pietro Lombardi, Katja Burkard, Detlef Soost und viele andere.

Link zum Video auf IGTV