Verwahrloste Katzen aus Wohnung in Bremerhaven gerettet – Halter war einfach ausgezogen

Vier verwahrloste Katzen hat die Polizei in einer verlassenen Wohnung in Bremerhaven gefunden. Die Einsatzkräfte seien von Anwohnern eines Mehrfamilienhauses alarmiert worden, nachdem diese seit mehreren Wochen nichts mehr von ihrem 32-jährigen Nachbarn gehört hatten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Da die Polizei nicht ausschließen konnte, dass der Mann sich in einer Notlage befand, verschafften sie sich am Freitag Zutritt zur Wohnung. Dort fanden sie auf zwei Kratzbäumen vier abgemagerte und verwahrloste Katzen. Der Mann war augenscheinlich ausgezogen, wie die Polizei mitteilte. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Die Katzen wurden in ein Tierheim gebracht und dort versorgt.

Mit dpa