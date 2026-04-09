Versuchtes Tötungsdelikt: Frau durch Stiche schwer verletzt – Ex-Partner festgenommen

Eine 34 Jahre alte Frau ist in Hannover-Bothfeld (Niedersachsen) durch mehrere Stiche schwer verletzt worden. Ihr 52-jähriger Ex-Partner sei vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich die Tat am Mittwochmorgen ereignet. Die Polizei sei per Notruf alarmiert worden. Einsatzkräfte und Rettungsdienst hätten die Frau daraufhin mit mehreren Stichverletzungen vorgefunden. Sie sei nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht worden und befinde sich nach derzeitigen Erkenntnissen in einem stabilen Zustand.

Ex-Lebensgefährte der Frau wurde vorläufig festgenommen

Der am Tatort angetroffene ehemalige Lebensgefährte der Frau wurde laut Polizei vorläufig festgenommen. Es bestehe der dringende Verdacht, dass der 52-Jährige seine Ex-Partnerin angegriffen habe. Zudem gebe es Hinweise darauf, dass er selbst den Notruf abgesetzt haben könnte.

Die Ermittler nahmen am Tatort Spuren auf und leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ein. Der Mann befindet sich den Angaben zufolge in Polizeigewahrsam.



SAT.1 REGIONAL/dpa