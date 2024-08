Versuchter Femizid in Löningen: Verdächtiger Ehemann weiter auf der Flucht

Nach dem versuchten Mord an einer 32-Jährigen in Löningen im Landkreis Cloppenburg (Niedersachsen) ist der Verdächtige weiter auf der Flucht. Es gebe keine neuen Erkenntnisse zu dem 30 Jahre alten Ehemann des Opfers, der nach der Tat am Sonntagabend geflüchtet sein soll, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Frau wurde auf der Straße lebensgefährlich verletzt, sie ist nach Polizeiangaben aber inzwischen außer Lebensgefahr. Mehrere Zeug:innen hatten den Vorfall gemeldet. Die Polizei suchte auch per Hubschrauber nach dem 30-Jährigen.

SAT.1 REGIONAL/dpa