Verstoß gegen Corona-Regeln: 150 Menschen bei Beerdigung in Bremen

Viel zu viele Trauergäste bei einer Beerdigung: Bei der Trauerfeier im Bremer Stadtteil Osterholz hat die Polizei eine Reihe von Verstößen gegen die Corona-Regeln festgestellt.

In der Spitze seien etwa 150 Trauergäste auf dem Friedhof gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Erlaubt seien im Freien 100 Menschen, sofern die Abstands- und Hygieneregeln befolgt werden. Das war nach Polizeiangaben bei der Beerdigung am Donnerstag aber nicht immer der Fall: Es gab Verstöße gegen die Maskenpflicht, der Mindestabstand von 1,50 Metern wurde teils nicht eingehalten. Die Beamt:innen dokumentierten die Verstöße und fertigten Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

Die weiteren Ermittlungen übergab die Polizei zuständigkeitshalber an das Ordnungsamt. Die Polizei Bremen rief die Menschen erneut dazu auf, sich an die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus zu halten.

Mit dpa