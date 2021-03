Vermisste Frau aus Padenstedt: Staatsanwalt ermittelt gegen Unbekannt

Im Fall der vermissten Frau aus Padenstedt im Kreis Rendsburg-Eckernförde wird ein Gewaltverbrechen nicht mehr ausgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft Kiel habe ein Ermittlungsverfahren eröffnet, das sich aber nicht gegen konkrete Personen richte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Neben den umfangreichen Suchmaßnahmen in Padenstedt soll auch die Ermittlungsarbeit sowohl in Neumünster wie auch in Hamburg intensiviert worden sein.

Mutter einer 11-jährigen Tochter

Die Polizei suchte am Mittwoch im Bereich Padenstedt erneut mit speziell ausgebildeten Hunden nach der 48 Jahre alten Frau. Die Mutter einer elf Jahre alten Tochter wird nach Polizeiangaben bereits seit dem 28. Februar vermisst. Seither fehlt von ihr jede Spur.

Frau Beyring-Groosman sei zu Fuß unterwegs. Sie kann wie folgt beschrieben werden: 48 Jahre alt, südasiatisch, schlank, 163 cm, dunkelbraune Augen. Sie hat eine Tätowierung in Form eines Tribals auf ihrer rechten Schulter und hat dunkle/schwarze lange Haare. Hinsichtlich ihrer derzeitigen Bekleidung können keine Angaben gemacht werden.

Personen, die Frau Beyring-Groosman nach dem 28.02.21, 21.30 Uhr gesehen und/oder Kontakt zu ihr hatten, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Neumünster unter Tel.: 04321/9451111 oder 110 in Verbindung zu setzen.