Vermisste 32-Jährige aus Bremerhaven tot aufgefunden – Haftbefehl gegen Ehemann

Die 32-jährige Ekaterina Baumann aus Bremerhaven-Wulsdorf wird vermisst. Fotos: Polizei Bremerhaven

Seit vier Wochen wurde die 32-jährige Ekaterina B. aus Bremerhaven-Wulsdorf vermisst. Jetzt herrscht traurige Gewissheit. Die junge Mutter wurde am Dienstag tot aufgefunden und es steht fest: Sie wurde Opfer einer Straftat.

Wie die Polizei berichtet, wurde am Dienstag an der Wasserkante der Weser in Höhe des Atlantic-Hotels Sail City in Bremerhaven ein Koffer entdeckt und geborgen. Darin befanden sich zahlreiche Leichenteile einer Frau. Nach den nun vorliegenden Ergebnissen ist sicher, dass es sich bei der Toten um die vermisste Ekaterina B. handelt. Die Polizei Bremerhaven und die Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines Tötungsdelikts.

Intensive Suche hat ein Ende

In den vergangenen vier Wochen wurde intensiv nach der jungen Frau gesucht, mehrfach kamen sogenannte Spürhunde oder Drohnen und andere technische Geräte kamen am und im Wasser zum Einsatz. Daneben wurden zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung aufgenommen und von der 30-köpfigen Kommission der Polizei bewertet. Alle Ansätze und erlangten Kenntnisse und Beweise fließen nun in das laufende Strafverfahren ein, hieß es weiter.

Haftbefehl gegen den Ehemann

Die zusammengeführten Beweise und Indizien haben nach dem Auffinden von Ekaterina B. zum Erlass eines Haftbefehls gegen den Ehemann der jungen Frau geführt. Dieser wurde nach Beantragung durch die Staatsanwaltschaft Bremerhaven am Mittwoch vom Amtsgericht Bremerhaven verkündet.