Vermisst: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Benjamin F. aus Sommerland

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Benjamin F. aus Sommerland im Kreis Steinburg. Der Mann kehrte am Montag nicht von der Arbeit zurück, konkrete Hinweise auf seinen aktuellen Aufenthaltsort gibt es nicht.

Zuletzt war der Gesuchte am Montag dienstlich in Hamburg tätig. Von dort aus telefonierte er gegen kurz nach 13 Uhr mit seiner Ehefrau, danach brach jeglicher Kontakt zu dem Mann ab. Bis heute ist Benjamin F. nicht an seine Wohnanschrift im Kreis Steinburg zurückgekehrt. Es ist nicht auszuschließen, dass er noch immer in Hamburg unterwegs ist, die Hintergründe seines Verschwindens sind unbekannt.

Der 37-Jährige ist Montag mit einem Firmenfahrzeug mit dem Kennzeichen HH-AX 472, einem silberfarbenen Ford Focus, unterwegs gewesen. Der Vermisste ist schlank, 1,85 Meter groß, hat schwarze Haare und trug bei seinem Verschwinden dunkelblaue Arbeitskleidung.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Benjamin F. geben kann oder wer ihn oder sein Auto gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 60 20 oder mit einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.