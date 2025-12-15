Verletzte – darunter Kinder – bei Brand in Wohnhaus in Landesbergen 

15. Dezember 2025
Bei einem Brand sind sechs Menschen verletzt worden. -/Feuerwehren der SG Mittelweser//dpa

Bei einem Brand in einem Haus im Landkreis Nienburg (Niedersachsen) sind sechs Bewohner:innen verletzt worden – darunter auch drei Kinder. Das Feuer habe sich beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits auf die erste Etage und den Dachstuhl ausgebreitet, teilte die Feuerwehr mit. Die Bewohner:innen konnten das Gebäude in der Gemeinde Landesbergen am Sonntagmittag ohne Hilfe verlassen.

Fünf von ihnen, darunter drei Kinder, wurden durch die Rauchgase so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht wurden. Ein weiterer Bewohner wurde noch am Brandort behandelt. Nach rund fünf Stunden konnten die letzten Glutnester gelöscht werden. Rund 90 Einsatzkräfte waren vor Ort. Laut Feuerwehr ist das Haus derzeit unbewohnbar.

