Auf der Ahrensburger Straße in Hamburg-Wandsbek kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall, in den mehrere Fahrzeuge verwickelt waren. Der 31-jähriger Fahrer eines Mercedes Coupé hatte laut Polizei versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Er war den Beamt:innen aufgefallen, weil er mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen war. In der Folge rammte er zunächst einen Pkw, in dem eine 64-jährige Frau saß und kollidierte später mit einem weiteren Fahrzeug.

Bei dem Unfall wurden fünf Personen leicht verletzt. Warum sich der Fahrer der Polizeikontrolle entzogen hat, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.