Verdi-Warnstreik: Viele Busse und Bahnen stehen in Niedersachsen und Bremen still

Stadtbahnen der hannoverschen Verkehrsbetrieben «Üstra» stehen während eines Warnstreiks auf dem Betriebshof Glocksee. Foto: dpa

Pendler:innen müssen sich am Dienstag erneut auf Einschränkungen einstellen. Wegen eines neuen Warnstreiks im öffentlichen Dienst bleiben in Hannover (Niedersachsen) und Bremen alle Busse und Straßenbahnen in den Depots, wie die Verkehrsbetriebe beider Städte ankündigten. In Osnabrück verkehren nur einzelne Stadtbusse, im Kreis Lüchow-Dannenberg fallen zahlreiche Fahrten aus.

Warnstreiks soll es daneben auch in kommunalen Kitas, Bürgerämtern, bei der Müllabfuhr und in kommunalen Krankenhäusern geben, etwa im Klinikum Osnabrück und im Klinikum Region Hannover. Betroffen vom Ausstand sind auch Lüneburg, Soltau, Uelzen, Celle, Stadthagen, Hildesheim, Hameln, Alfeld und Holzminden. Den Nahverkehr trifft es laut Gewerkschaft Verdi aber nur in Hannover, Bremen, Osnabrück und Lüchow-Dannenberg.

Bereits am vergangenen Freitag hatte Verdi den Nahverkehr in weiten Teilen von Bremen und Niedersachsen lahmgelegt. Betroffen waren auch Braunschweig, Wolfsburg und Göttingen, wo dieses Mal nicht gestreikt wird. Am Montag kam es zudem in Nordrhein-Westfalen zu Arbeitsniederlegungen an den Flughäfen, am Donnerstag und Freitag soll es den Airport München treffen.

Hintergrund ist der Tarifstreit im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die zweite Tarifrunde für mehr als 2,5 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen war am Dienstag ohne Annäherung geblieben. Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Lohn und flexiblere Arbeitszeiten. Die Arbeitgeber:innen haben bisher kein Angebot vorgelegt. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 14. bis 16. März angesetzt.

SAT.1 REGIONAL/dpa