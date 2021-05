Verdacht auf Amoklauf: Zwei Tote in Dänischenhagen gefunden

Die Polizei hat in Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) nach Schüssen in einem Haus in einem Wohngebiet zwei leblose Personen entdeckt. Die Polizei sei wegen der Schüsse alarmiert worden, sagte ein Polizeisprecher. Derzeit werde das Objekt gesichert, ein Team der Kriminalpolizei solle das Haus demnächst betreten, hieß es. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Parallel zum Einsatz in Dänischenhagen läuft ein Einsatz in Kiel. Zeugen beziehungsweise Zeuginnen wollen dort einen Mann mit einer Langwaffe gesehen haben. 17:30 SAT.1 REGIONAL berichtet über die weiteren Geschehnisse.

Mit dpa