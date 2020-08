Eine 44-jährige Juristin muss sich in zehn Fällen wegen Rechtsbeugung und in einem Fall wegen Diebstahls verantworten. Die damalige Tierschutzdezernentin soll von 2011 bis 2014 beim Notverkauf hunderter beschlagnahmter Tiere den Besitzern bewusst kein Recht auf Widerspruch eingeräumt haben. In einem Fall soll sie Tiere eigenhändig verkauft haben.

