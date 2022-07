Urteil gegen mutmaßliche IS-Rückkehrerin aus Bremen erwartet

Die 34-jährige mutmaßliche IS-Rückkehrerin vor Gericht. Foto: SAT.1 REGIONAL/Archiv

Im Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Rückkehrerin aus Bremen wird das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg am heutigen Mittwoch (13:00 Uhr) das Urteil sprechen. Die Bundesanwaltschaft wirft der 34-jährigen Deutschen die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, Beihilfe zum Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor.

Die Mutter zweier Kinder soll Mitglied in der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) gewesen sein, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Laut Anklage reiste sie 2014 nach Syrien und soll dort nacheinander mit drei IS-Kämpfern verheiratet gewesen sein. Mit ihrem letzten Mann soll sie eine Jesidin als Sklavin gehalten und schwer misshandelt haben.

Die Jesidin hatte vor zwei Wochen vor Gericht ausgesagt. Sie schilderte, wie sie in der IS-Gefangenschaft immer wieder geschlagen und vergewaltigt worden sei. Auch die Angeklagte habe sie geschlagen. „Ich habe unter ihr sehr gelitten“, sagte die 31-Jährige, die im Zeugenschutzprogramm ist und in dem Prozess als Nebenklägerin auftritt.

Angeklagte räumt Taten nicht ein

Die Angeklagte räumte vor Gericht die ihr vorgehaltenen Taten nicht ein. Sie gab an, aus Liebe zu ihrem Bruder und ihrem späteren ersten Ehemann zuerst in die Türkei und dann nach Syrien gereist zu sein. Die aus Afghanistan stammende Deutsche wurde laut Anklage Ende 2017 von kurdischen Kräften festgenommen und verbrachte anschließend vier Jahre in einem Gefangenenlager in Nordsyrien, bevor sie nach Deutschland gebracht wurde. Seither sitzt sie in Untersuchungshaft.

Die Generalstaatsanwaltschaft hat laut einem Gerichtssprecher in ihrem Plädoyer eine Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren gefordert. Die Verteidigung und Nebenklagevertreter hätten keine konkreten Anträge gestellt, hieß es.

Mit dpa