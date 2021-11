Urteil gegen 46-Jährige wegen Mordversuchs an Mutter erwartet

Im Prozess gegen eine 46-Jährige, die im Wahn versucht haben soll, ihre schlafende Mutter zu töten, wird am heutigen Freitag das Urteil am Kieler Landgericht erwartet. Die Staatsanwaltschaft hat die dauerhafte Unterbringung der Beschuldigten in einer psychiatrischen Fachklinik beantragt. Sie geht von versuchtem heimtückischen Mord aus. Die Verteidigung beantragte Freispruch.

Die aus dem Iran stammende Deutsche soll seit rund 20 Jahren an einer Psychose leiden. Ihre 84-jährige Mutter konnte bei der Tat Mitte Februar 2021 aus der Wohnung fliehen. Ihre Tochter ist seit der Tat bereits vorläufig in der forensischen Psychiatrie untergebracht.

Mit dpa