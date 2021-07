Die Bilder der aktuellen Hochwasserkatastrophe gehen unter die Haut. Sie ergreifen auch die Menschen in Niedersachsen so sehr, dass Spendenwillige die Sammelstellen am Wochenende nahezu überrannt haben. Bereits am Sonntag gab es einen Annahmestopp an vielen Anlaufpunkten der gemeinnützigen Organisationen, unter anderem in Peine. Wer Geld spenden möchte, kann das jedoch beispielsweise über die allgemeinen Hilfsorganisationen tun.

Und, weil jede Hilfe zählt, ändert SAT.1 am Samstag kurzfristig das Programm. Das Bündnis deutscher Hilfsorganisationen „Aktion Deutschland Hilft“ und SAT.1 sammeln gemeinsam mit der Gala „Deutschland hilft“ Spenden für die Opfer der Hochwasser in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Zahlreiche Stars unterstützen die große Live-Gala ab 20:15 Uhr im Studio und nehmen am Telefon Spenden entgegen.