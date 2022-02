Unwetter sorgt für Feuerwehreinsätze in Hannover

Ein Unwetter mit starkem Wind hat in Hannover (Niedersachse) in kurzer Zeit dutzende Feuerwehreinsätze ausgelöst. 42 Mal mussten die Einsatzkräfte am Donnerstagabend ausrücken, wie die Feuerwehr mitteilte. Gründe für Notrufe seien häufig umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste oder lose Dachziegel gewesen. Im Stadtteil Oberricklingen habe sich die Dachhaut eines Hauses gelöst. In List sei ein Baum auf ein Auto gestürzt. Verletzt wurde demnach niemand.

Am Freitag Regen, Schnee und Gewitter möglich

Am Freitag bleibt das Wetter in Niedersachsen wechselhaft. Im Laufe des Tages erwartet die Menschen im Norden eine Mischung aus Regen-, Schnee- und Graupelschauern sowie kurzen Gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Dazu frischer Wind, an der Nordsee kann es zu Sturmböen kommen, die gegen Abend abflauen. Die Höchstwerte liegen zwischen fünf und acht Grad, im Harz dagegen bei drei Grad.

Am Samstag wird es sonniger

In der Nacht zu Samstag lockert der Himmel auf, Schauer und Wind lassen nach. Bei Tiefstwerten von bis zu minus zwei Grad droht Glatteisgefahr im Binnenland. Auf den Inseln bleibt es dagegen frostfrei. Am Samstag wird es sonniger, die Temperaturen steigen auf bis zu acht Grad.

Mit dpa