Ein festliches Weihnachtsmenü gehört für viele zu einem schönen Weihnachtsabend dazu. Doch statt Ente und Gans hat sich unser Fernsehkoch Dennis Herren für Sie eine tolle Alternative ausgedacht. Hier sind die Rezepte zum Nachkochen:

Vorspeise: Gebeizter Lachs / Feldsalat / bunte Beete / Honig-Senfvinaigrette / Walnuss / Meerrettich

Zutaten für 4 Personen:

Lachsfilet frisch mit Haut (Island) 500 Gramm

Salz 3 EL

Zucker 2 EL

Orange und Zitrone je 1 Stück

Dill 1 Bund

Koriandersaat 1 TL

Wachholderbeeren 1 TL

Anis ½ TL

Senfsaat ½ TL

Gin 2 CL

Pfeffer ganz schwarz ½ TL

Feldsalat 250 Gramm

Senf 1 TL

Olivenöl 300 ml

Weißweinessig 50 ml

Honig 1 EL

Walnüsse 100 Gramm

Beete 8 Stück

Meerrettich 2 EL

Sahne 100 Gramm

Limette 1 Stück

Pfeffer schwarz gemahlen, Meersalz zum würzen

Zubereitung:

Lachsfilet gründlich unter kaltem Wasser abwaschen. Trocken tupfen und in eine flache Form legen.

Für die Beize Salz, Zucker, Wachholder, Pfeffer ganz, Koriandersaat, Anis und Senfsaat im Mörser verrühren. Die Zitrusfrüchte abreiben, Dill fein schneiden und alles zusammen mit dem Gin fest auf den Lachs drücken.

Die Form mit einer Frischhaltefolie abdecken und mindestens 36 Stunden im Kühlschrank ziehen lassen. Anschließend den gebeizten Lachs unter kaltem Wasser abwaschen und in dünne Scheiben aufschneiden.

Die Beete vom Strunk entfernen und 30-60 Minuten je nach Größe leise kochen lassen. Anschließend lässt sich die Haut ganz leicht entfernen und die Beete in Würfel schneiden.

Für die Honig-Senfvinaigrette in einem hohen Gefäß Senf, Olivenöl, Essig, 1 EL Honig, etwas Salz und Pfeffer mit dem Pürierstab verrühren.

Sahne aufschlagen mit einem Spritzer Limette verfeinern und 2 EL Meerrettich drunter rühren. Die Walnüsse in einer Pfanne bei mittlerer Hitze trocken rösten.

Alles zusammen mit dem Feldsalat anrichten und genießen.

Hauptgang: Rinderfilet / Kartoffelgratin / Rosenkohlblätter / karamellisierte Möhren / Glühweinjus

Zutaten für 4 Personen:

Rinderfilet ca. 1kg

Rosmarin 4 Zweige

Butter 2 EL

Kartoffeln mehlig kochend. 800 Gramm

Sahne 400 ml

Salz, Muskatnuss, Pfeffer schwarz

Parmesan 150 Gramm

Rosenkohl 400 Gramm

Speck 150 Gramm

Gemüsezwiebel 1 Stück

Karotten 250 Gramm

Zucker 1 EL

Glühwein 500 ml

Rinderfond 200 ml

Rapsöl 1 EL

Zubereitung:

Rinderfilet in ca. 250 Gramm große Stücke schneiden. Eine Pfanne mit Rapsöl erhitzen. Das Filet mit Fleur de Sel einreiben und von allen Seiten kurz anbraten.

Ofen auf 80 Grad Umluft vorheizen und das Filet mit Kernthermometer ca.45-60 Minuten (bis im Kern 54-55 Grad, Medium) im Ofen garen. In die Pfanne von dem Filet eine Butterflocke geben, mit Glühwein und Fond ablöschen und auf die hälfte einreduzieren.

Die Kartoffeln schälen, in feine Scheiben schneiden und in eine Auflaufform geben. Sahne in einen Messbecher geben und mit ordentlich Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Anschließend über die Kartoffelmasse gießen und im Ofen bei 180 Grad 40 Minuten garen. Kurz vor Fertigstellung den Parmesan drüber reiben.

Rosenkohl vom Strunk befreien und die einzelnen Blätter abzupfen. Speck und Zwiebeln fein würfeln und alles zusammen in einem kleinen Topf mit Butter kurz vorm anrichten mit Salz und Muskatnuss anbraten.

Karotten schälen, bissfest in Salzwasser kochen und anschließend mit Butter in einer Pfanne anbraten, mit Zucker karamellisieren und alles zusammen mit der Sauce anrichten.

Dessert: Zimtparfait / Apfel-Birnenkompott / Spekulatius

Zutaten für 4 Personen:

Eier 6 Stück

Sahne 400 Gramm

Milch 250 ml

Zucker 160 Gramm

Zimtpulver 1 TL

Vanilleschote 1 Stück

Äpfel 4 Stück

Birnen 4 Stück

Orange 1 Stück Zitrone 1 Stück

Sternanis 1 Stück Zimtstange 1 Stück

Spekulatius 150 Gramm

Apfelsaft 200 ml

Weißwein 200 ml

Mehl 50 Gramm

Butter 50 Gramm

Zubereitung:

Eigelbe mit Zucker in eine Metallschüssel geben und gut verrühren

Die Milch zusammen mit einer ausgekratzten Vanilleschote aufkochen.

Sahne separat steifschlagen. Die warme Milch langsam zu der Ei-Zuckermischung geben und auf dem Wasserbad aufschlagen.

Anschließend kalt schlagen und die Sahne vorsichtig unterheben. Spekulatius zerbröseln und dazu geben.

Eine Kuchenform mit etwas Frischhaltefolie auslegen. Die abgekühlte Masse in die Form gießen. Im Gefrierfach 6-8 Stunden durchkühlen lassen.

Äpfel und Birnen in grobe Würfel schneiden. Einen Topf mit einem EL Zucker karamellisieren und mit Apfelsaft und Weißwein ablöschen. Zimt, Sternanis und Saft einer Orange und Zitrone hinzufügen.

Aufkochen und die Obstwürfel unterrühren. Mit einem Teil Mehl und Butter abbinden.

Das Parfait 20 Minuten vor dem Anrichten aus dem Gefrierfach nehmen und alles zusammen genießen.

Wir wünschen viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!