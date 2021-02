Durch das Abspielen des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen von YouTube.

Vielleicht wäre dieses Auto längst vergessen, hätte es nicht als Zeitmaschine in der „Zurück in die Zukunft“-Trilogie seinen größten Auftritt gehabt: der DeLorean DMC-12. Ein Sportwagen, der in der Nähe von Belfast in Nordirland in Kleinserie ging, bevor der Hersteller nach kurzer Zeit Pleite ging. Unser Mobile Reporter Kevin Laske hat den Delorean-Experten Michael Wagner in Hasloh in Schleswig-Holstein besucht und sich seine Schätze zeigen lassen.