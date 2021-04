Universität Hamburg und Grindelberg erhalten eigene U-Bahn-Stationen

Das Hauptgebäude der Universität Hamburg. Foto: Pixabay

Die Universität Hamburg erhält eine eigene U-Bahn-Station. Eine deutliche Verbesserung für alle künftig Studierenden. Derzeit ist der Wissenschaftsstandort nur mit Bussen unmittelbar erreichbar. Die neue U-Bahn-Linie 5 soll unter der Grindelallee halten und damit den Uni-Campus, der sich östlich und westlich erstreckt, direkt an das Hamburger Schnellbahnnetz anbinden.

Weitere U5-Haltestellen an Grindelberg und Hoheluftbrücke

Dieses Ergebnis ist Teil der aktuellen Entscheidung zur finalen Linienführung der U5 im Bereich zwischen Stephansplatz und Gärtnerstraße. Mit zwei weiteren U5-Haltestellen am Grindelberg und an der Hoheluftbrücke erhalten auch die einwohnerstarken Quartiere entlang der Grindelallee und Hoheluftchaussee einen direkten U-Bahn-Anschluss. Mit dieser Entscheidung liegt nun der komplette Linienverlauf der neuen Hamburger U-Bahn-Linie von Bramfeld über die City Nord, die Innenstadt und das UKE bis zu den Arenen fest.

30.000 Fahrgäste täglich an neuer Uni-Haltestelle erwartet

Die Universität Hamburg ist Norddeutschlands größte Forschungs- und Ausbildungseinrichtung. Täglich werden rund 30.000 ein- und aussteigende Fahrgäste an der neuen U5-Haltestelle erwartet. Vom Hauptbahnhof ist die Universität mit der U5 künftig in nur fünf Minuten zu erreichen, während die heutige Fahrzeit mit Bussen noch 13 Minuten beträgt. In Richtung Norden geht es von der Universität aus mit der U5 in nur vier Stationen zum UKE.

Im weiteren Verlauf wird eine U-Bahn-Station unterhalb der Kreuzung Grindelberg/Hallerstraße entstehen und damit sowohl den Bewohnerinnen und Bewohnern der zwölf Grindelhochhäuser als auch den Besucherinnen und Besuchern des Bezirksamts Eimsbüttel einen unmittelbaren Zugang zum Schnellbahnnetz bieten.

Bürger:innen können mitgestalten

Am 27. April sind auf schneller-durch-hamburg.de drei Dialoge gestartet, bei denen Bürger:innen ihre Ideen und Anregungen zu den jeweiligen Zugängen, möglichen Lagen für Aufzüge sowie zur Gestaltung der unmittelbaren Haltestellenumfelder einbringen können. Die Ergebnisse werden im Anschluss ausgewertet und für die weiterführenden Planungen geprüft.

Bauarbeiten für ersten Streckenabschnitt sollen Ende 2021 starten

Künftig bindet die U5 von Bramfeld bis zu den Arenen 150.000 Einwohner:innen und mehrere zehntausend Arbeitsplätze erstmalig oder besser an das Hamburger Schnellbahnnetz an. Nach der Fertigstellung werden rund 300.000 Fahrgäste täglich die U5 nutzen. Die Bauarbeiten für den ersten Streckenabschnitt von Bramfeld bis zur City Nord sollen Ende 2021 starten.