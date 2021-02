Es ist eine wirklich schöne Geschichte in diesen Tagen: Fabian Weghorst aus Luhden hat Anfang der Woche ordentlich Hilfsbereitschaft im Schneechaos bewiesen.

Der Niedersachse traf am Montag in Bückeburg an einer Tankstelle auf einen Lkw. Der Brummifahrer kam mit seinem Laster auf der rutschigen Fahrbahn nicht auf die Hauptstraße. Der 23-jährige Weghorst zögerte nicht lange und bot seine Hilfe an. Also: Schwerlastabschleppseil an die Anhängerkupplung seines Audi A6 und dann volle Kraft auf alle vier Räder. Und siehe da: Der Lkw rutschte aus seiner misslichen Lage raus.

Aber damit noch nicht genug. Die Rettungsaktion ging auf der B65 Richtung Stadthagen weiter. An einer Kreuzung traf Fabian Weghorst auf einen weiteren Lkw, der quer auf der Kreuzung stand. „Was einmal funktioniert hat, funktioniert bestimmt auch noch mal“, so Weghorst. Und tatsächlich, auch diesen Brummi befreite er mit seinem Allradler aus der misslichen Lage.

Etwas weiter dann zwei weitere Lkw in Not. Ähnliche Situation, also noch einmal das Ganze von vorn: Abschleppseil dran und ab ging es. Dieses mal war die Straße dann aber doch etwas enger. Zur Sicherheit rief der 23-Jährige die Polizei zur Absicherung – und die kamen dann auch und sperrten die Straße ab.

„Das war das Highlight im Polizeifunk“, sagt Weghorst. „Ein Wagen kam extra noch vorbei, um zu schauen, ob das kein Witz war“. War es nicht. Und so flankiert ging es dann auch für Lkw Nummer drei und vier die rutschigen Straßen hinauf.

Als wäre all das nicht schon spektakulär genug, stand ein Stück weiter tatsächlich ein fünfter Laster quer auf der Straße. Laut Weghorst fand der die Idee, sich abschleppen zu lassen, lustig, schließlich sei sein Kühllaster voll beladen. Aber nach vier geglückten Abschleppaktionen schien Fabian Weghorst nichts mehr unmöglich. Und natürlich klappte die Aktion auch ein fünftes Mal.

Sascha Neue