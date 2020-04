Ungewollt schwanger in der Corona-Krise: Ist ein Abbruch jetzt überhaupt noch möglich?

Es sind nervenaufreibende Sekunden. Wenn die Augen starr auf den Schwangerschaftstest blicken, gleicht die Minute eher mehreren Stunden. Was passiert, wenn der Test positiv ausfällt? Was kann ich tun, wenn ich kein Kind haben will? Und ist ein Schwangerschaftsabbruch während der Corona-Krise überhaupt möglich? Es sind Fragen, die sich Frauen jetzt stellen, wenn sie ungewollt schwanger werden. Die Corona-Pandemie bringt vielerlei Arbeitsprozesse zum Erliegen. Und auch die Betroffenen fürchten jetzt, dass vorgegebene Fristen nicht mehr eingehalten werden können. Wir haben mit Expert*innen aus Norddeutschland über die aktuelle Lage gesprochen.

Schwangerschaftskonfliktberatung online und per Telefon

Wer schwanger ist und sich für einen Abbruch entscheidet, muss mehrmals das Haus verlassen: Um zur Pflichtberatung zu gehen, um sich gynäkologisch untersuchen zu lassen oder für den eigentlichen Abbruch sowie die Nachsorge. Damit stehen Betroffene in der Corona-Pandemie gleich vor mehreren Herausforderungen.

Auf Instagram berichtete Bundesministerin Franziska Giffey (SPD) von einer Telefonschalte mit den Gleichstellungs- und Frauenminister*innen der Länder. Dort sei vereinbart worden, „Schwangerschaftskonfliktberatung online und per Telefon zu ermöglichen und Beratungsbescheinigung zur Fristwahrung per Email oder Post zu versenden ohne persönliches Erscheinen der Schwangeren“. Hamburg gehört zu den Bundesländern, die dieses Vorgehen bereits verfolgen.

Die Pro Familia Hamburg hat daher ihre Beratung erweitert und ist nun vermehrt telefonisch zu erreichen. „Die Frauen müssen nicht mehr durch die ganze Stadt fahren, um uns zu sprechen“, erklärt die Landesgeschäftsführerin von Pro Familia, Kerstin Falk. Die meisten Landesverbände von Pro Familia bestätigen, dass sie weiterhin Beratungen durchführen, die vor einem Schwangerschaftsabbruch gesetzlich vorgeschrieben sind. Nur eine Einschränkung gibt es: „Wir bieten keine offene Sprechstunde mehr an, die Frauen müssen einen Termin machen und die Hygieneregeln einhalten“, erklärt Kerstin Falk.

In Niedersachsen sieht die Lage etwas anders aus: Hier werden weiterhin persönliche Beratungen unter Hygienebestimmungen und als Einzeltermine durchgeführt. Sollte es für die Betroffenen aber nicht möglich sein einen Termin wahrzunehmen, wurde eine Video-Betreuung ins Leben gerufen. Viele Menschen leben hier jedoch auf dem Land und haben vereinzelt gar keinen oder oftmals nur schlechten Zugang zum Internet. Das wird vor allem dann zum Problem, wenn die Frauen selbst in Quarantäne bleiben müssen. Deswegen hofft die Landesgeschäftsführerin der Pro Familia, Uta Engelhardt, dass auch in Niedersachsen eine Beratung per Telefon zeitnah umgesetzt wird: „Über das Telefon können wir losgelöst vom Internet alle Frauen betreuen.“

Die Angst um den Termin

Im Jahr 2018 wurden in Hamburg rund 3.300 Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen. Wöchentlich finden hier bis zu 20 Schwangerschaftskonfliktberatungen bei der Pro Familia statt. Ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland im Strafgesetzbuch geregelt. Nur wer alle Vorgaben fristgerecht einhält, bleibt straffrei. Deswegen fürchten jetzt viele Betroffene, dass sie keinen passenden Termin mehr erhalten, um den Eingriff durchführen zu lassen. Diese Angst sei jedoch unbegründet, erklärt die Ärztin und Pro Familia-Beraterin, Merve Keßler: „In Hamburg werden die betroffenen Frauen weiterhin gut versorgt.“ Schwangerschaftsabbrüche seien in der Hansestadt nach wie vor durchführbar. Die Lage ist von Stadt zu Stadt, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.

Auch der Präsident vom Bundesverband für Frauenärzte, Dr. med. Christian Albring, befürchtet bislang keine weiteren Engpässe: „Gynäkologische Praxen sind nach wie vor fast alle geöffnet und stehen natürlich auch den Frauen in Not zur Seite. Das Geschehen findet fast ausnahmslos ambulant statt. Uns ist bisher kein Fall bekannt, dass ein Schwangerschaftsabbruch nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden konnte.“

Die Uhr bleibt nicht stehen

Obwohl die Betroffenen die Beratung nach wie vor auch während der Corona-Krise wahrnehmen können, gibt es noch andere Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt. Hier wird oft vergessen, dass zwischen dem Betreuungsgespräch und dem eigentlichen Eingriff mindestens drei Tage liegen müssen. Die Frauen erhalten einen sogenannten Betreuungsschein. „Wir dürften den Schein hier in Niedersachsen bislang nur postalisch verschicken. Das dauert nochmals drei Tage und während der Krise muss man zunehmend mit noch mehr Aufschub rechnen“, kritisiert Uta Engelhardt. Wenige Tage, die für viele Frauen essenziell sein können. Deswegen hofft die Landesgeschäftsführerin auf eine baldige Möglichkeit, die Formulare auch online zu versenden. Das würde sowohl Zeit als auch Nerven sparen.

Natürlich hat die Betreuung aus der Ferne auch seine Tücken: Die Mimik, die Gestik und das Gegenüber fehlen bei derartig emotionalen Themen. Online- und Telefonberatung sind für Uta Engelhardt daher nur eine Lösung auf Zeit: „Jede therapeutische Begleitung benötigt auch die entsprechende Präsenz.“ Auch, wenn sich gewisse Online-Formen durch die Corona-Krise zunehmend mischen, sei die Beratung ohne die persönliche Anwesenheit nur eine Übergangslösung.

Medikamentöse Abtreibung als Alternative?

In einem offenen Brief fordert zum Beispiel das Netzwerk „Doctors for Choice“, dass ein medikamentöser Abbruch auch von zu Hause aus möglich sein soll. So sollen mögliche Engpässe in Kliniken und Praxen verhindert werden. Die Expert*innen fordern die Zulassung des sogenannten Home-Use-Verfahrens – also dass Pillen für den medikamentösen Abbruch bis zum Ende der neunten Schwangerschaftswoche, unter telefonischer Anleitung zu Hause eingenommen werden dürfen. Dieser sei mit den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) konform. Auch die deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) sieht das Verfahren als eine mögliche Methode. Zudem unterstreicht der Präsident vom Bundesverband für Frauenärzte, Dr. med. Christian Albringder: „Bis zum Ende der neunten Woche kann auch die medikamentöse Variante zur Anwendung kommen, die einen operativen Eingriff in den allermeisten Fällen unnötig macht.“

Von der Gefahr der leichtfertigen Abtreibung

Dass diese Möglichkeit auch dazu beitragen könnte, einen Schwangerschaftsabbruch zu bagatellisieren, sieht die Ärztin Merve Keßler nicht. „Angesichts der aktuellen Situation ist es ein großer Unterschied, ob die Frau das alleine zu Hause machen kann oder sie in einer Praxis drei Stunden mit Personal überwacht werden muss.“ Sie sieht eine Behandlung als hilfreiche Option, solange die Betroffenen eine intensive, ärztliche Betreuung erhalten. Die Ärztin glaubt nicht daran, dass Frauen durch diese Option leichtfertiger oder gar fahrlässig mit ihrer Gesundheit umgehen: „Ich denke nicht, dass dadurch ein Art ‚Lifestyle‘ entstehen würde. Die betroffenen Frauen würden sich nicht zu solch einem Schritt entscheiden, wenn sie sich der Auswirkung nicht bewusst wären.“

Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen in Amerika

Um die Krankenhäuser während der Corona-Pandemie zu entlasten, werden in vielen Ländern alle medizinisch nicht dringend notwendigen Eingriffe verschoben. In den US-Bundesstaaten Texas und Ohio wurden Schwangerschaftsabbrüche zeitweise wegen der Corona-Krise als nicht notwendige Eingriffe verboten, um Krankenhäuser zu entlasten. „So eine Maßnahme ist in Deutschland wohl kaum zu befürchten. „Deutschland hat ein sehr gutes Gesundheitssystem und daher besteht keine Gefahr, dass dieser Schritt auf uns zukommen wird“, unterstreicht Pro Familia-Landesgeschäftsführerin Kerstin Falk. Auch Merve Keßler betont: „Ein Schwangerschaftsabbruch gehört zu einem Notfall und dabei geht es auch immer um das Leben der Frau.“

Zunahme von ungewollt Schwangeren

In den vergangenen Wochen suchten immer mehr verunsicherte Frauen die Beratungsstellen der Pro Familia in Norddeutschland auf. Die Prognosen der kommenden Wochen bleiben jedoch auch für die Expert*innen offen. In Zeiten von Quarantäne und Kontaktverbot nimmt die häusliche Gewalt zu. Auch der Verband rechnet damit, dass die Zahl der ungewollt schwangeren und beunruhigten Frauen zunehmend steigen wird. Umso wichtiger sei es, dass Ärzte, Beratungsstellen und Notfallnummern vor allem auch bundesweit gerüstet sind.

Weitere hilfreiche Links zum Thema Schwangerschaftsabbruch:

Marit Langschwager