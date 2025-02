Die Bundestagswahl 2025 steht ganz kurz bevor. Vielerorts in Niedersachsen bereiten sich die Wahllokale auf den kommenden Sonntag vor. So auch in dem Wahllokal im Wahlbezirk 103 in Buchholz. Das ungewöhnliche Wahllokal fällt vor allem durch seine Größe und Lage auf. Es befindet sich in einem Keller. In dem Ortsteil gibt es keine öffentlichen Gebäude, also musste eine andere Lösung her.