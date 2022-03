Unfall mit Streifenwagen in Hamburg: Eine Frau schwer verletzt

Ein Streifenwagen ist auf dem Weg zu einem Einsatz in Hamburg mit einem anderen Auto zusammengeprallt. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt, die zwei Polizeibeamten erlitten leichte Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei am frühen Dienstagmorgen sagte. Der Streifenwagen sei am Montagabend im Stadtteil Farmsen-Berne auf dem Weg zu einem Einsatz in stockenden Verkehr geraten. Die zwei Polizeibeamten fuhren auf die Gegenfahrbahn, um an dem Stau vorbeizukommen, als eine 49 Jahre alte Autofahrerin wenden wollte. Dabei prallten die zwei Wagen zusammen. Die Frau musste mit hydraulischem gerät aus ihrem Wagen befreit werden.

mit dpa