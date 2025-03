Auf der A1 in Richtung Elbbrücken in Hamburg sind drei Lkw aufeinander aufgefahren. Zwei Menschen kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Seit dem Unfall in den Morgenstunden am Mittwoch seien die beiden rechten Fahrstreifen der A1 in Richtung Norden gesperrt. Zwei der Lastwagen seien nicht mehr fahrbereit und würden geborgen. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

SAT.1 REGIONAL/dpa