Unfall in Wunstorf: 17-Jährige in Lebensgefahr, zwei Fahrer leicht verletzt

09. Oktober 2025

Bei einem Autounfall sind in der Region Hannover (Niedersachsen) eine Jugendliche lebensgefährlich und zwei junge Männer leicht verletzt worden. Ein 20 Jahre alter Fahrer eines Kleintransportes war nach Angaben der Polizei am Mittwochabend in Wunstorf in einer Kreuzung seitlich in das Auto eines 19-Jährigen gefahren. Der Transporter sei dabei gegen die rechte Seite des Autos gestoßen, wo sich die 17-jährige Beifahrerin befand.

Durch den Zusammenstoß sei das Auto von der Straße und gegen einen Baum geschleudert worden. Die beiden Fahrer verletzten sich leicht, die lebensgefährlich verletzte Beifahrerin wurde laut Polizeisprecher mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Ursache für den Unfall sei noch unklar.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Video00:45 Sek.

Eigene Frau getötet: Deutsch-Amerikaner muss mehr als 13 Jahre in Haft

09.10.2025 09:16 Uhr

Nach der Tötung einer Frau in Hamburg-Groß Borstel im Januar 2025 hat das Landgericht Hamburg am Mittwoch einen 38-Jährigen zu 13 Jahren und 6 Monaten Haft wegen...

Video02:02 Min.

Block-Prozess: Chef einer Sicherheitsfirma sagt aus und belastet Christina Block

08.10.2025 21:39 Uhr

Im Prozess um die Entführung der Kinder von Christina Block hat am Mittwoch der Chef einer Sicherheitsfirma ausgesagt. Er habe die Block-Kinder und deren Vater, Stephan Hensel,...

Video00:35 Sek.

Schlägerei im Phoenix-Center in Harburg

08.10.2025 11:45 Uhr

Ein Streit im Phoenix-Center in Harburg (Hamburg) hat am Montagnachmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. In einem Bekleidungsgeschäft gerieten eine 20- und eine 40-jährige Frau nach einem Zusammenstoß aneinander....

Zweiter Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel: 250 Menschen bei Mahnwache in Hamburg

07.10.2025 15:41 Uhr

Etwa 250 Menschen haben auf dem Hamburger Rathausmarkt nach Polizeiangaben der Opfer des Massakers in Israel gedacht. „Wir können es nicht ertragen, dass das Massaker vor genau...

Video01:40 Min.

Nach Schiffsunglück in Hamburg: Fährkapitänin muss sich vor Gericht verantworten

07.10.2025 10:59 Uhr

Im Januar 2025 rammte eine Hadag-Fähre in Hamburg einen Schubverband auf der Elbe. 19 Fahrgäste wurden dabei verletzt. Am Montag wurde das Schiffsunglück vor Gericht verhandelt. Angeklagt...

Video01:57 Min.

Falscher Sirenenalarm in Hamburg legt Notruf lahm und sorgt für Verunsicherung

07.10.2025 10:57 Uhr

Gegen 21:30 Uhr ertönten am Sonntagabend in Hamburg die Sirenen. Völlig verunsichert riefen viele Menschen den Notruf. Allein bei der Polizei gingen mehr als 500 Anrufe ein,...

Zur Startseite