Unbekannter sticht in Bremen auf zwei Männer ein

20. März 2026

Bei einer Auseinandersetzung im Bremer Steintor sind in der Nacht zu Freitag zwei junge Männer mit einem Messer angegriffen worden. Die beiden wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestehe nicht. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und sucht Zeug:innen.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eines der Opfer, ein 23-Jähriger, aus bisher unbekannten Gründen mit einem Unbekannten auf der Straße in Streit. Schließlich habe der Unbekannte ein Messer genommen und auf den anderen eingestochen. Ein 20-jähriger Mann wollte eingreifen und sei dann ebenfalls durch mehrere Stiche verletzt worden. Anschließend floh der Täter zu Fuß.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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