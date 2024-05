Unbekannte sprengen Geldautomaten in Hannover

Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch einen Geldautomaten im Stadtgebiet von Hannover (Niedersachsen) gesprengt. Ersten Erkenntnissen zufolge haben sie dadurch aber kein Geld erbeuten können, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwochmorgen.

Die Tatverdächtigen hätten die Tür der Bankfiliale aufgehebelt und einen Sprengsatz an dem Automaten angebracht. Bei dessen Explosion seien der Vorbau und weitere Teile der Filiale stark beschädigt worden. Die Ermittlungen des Kriminaldienstes dauerten am Morgen noch an. Die Schadenshöhe war laut Polizei zunächst nicht abschätzbar.

SAT.1 REGIONAL/dpa